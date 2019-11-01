مهدي منتظر.. مشاجرة عنيفة بين مصلين أثناء خطبة الجمعة في الكويت

ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن خطيب مسجد سعود الراشد في الكويت أوقف خطبة الجمعة بعد حدوث مناوشات واشتباكات بين مصلين.



ونشر حساب "المجلس" المحلي اليوم الجمعة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو للحادث قائلا: "شخص معتوه ادعى أنه المهدي المنتظر تمت السيطرة عليه من قبل أفراد الشرطة في المسجد، وجار إحالته للطب النفسي".



وأظهر الفيديو الخطيب عيسى الظفيري وافتتح خطبته التي كانت تذاع مباشرة على تليفزيون الكويت ليصمت فجأة عن الكلام بعد تصاعد الأصوات بين المصلين وتشابك بعضهم بالأيادي.



