اعتزال حارس الأهلي السابق|تفاصيل

أعلن الفلسطيني رمزي صالح حارس مرمى النادي الأهلي السابق، اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة امتدت مع الساحرة المستديرة قرابة الـ 22 عاما.



ونشر صالح فيديو على حسابه الشخصي على موقع فيس بوك، أعلن فيه اعتزاله مؤكدًا اعتزازه باللعب لصفوف النادي الأهلي، قائلًا: "لكل بداية نهاية، وفي الفترة الأخيرة تعرضت لظروف صعبة ما بين إصابات وما شابه، وبالتالي أعلن اعتزال كرة القدم، فخور بما قدمته لبلادي، وفخور بتسليط الضوء على اللاعب الفلسطيني من خلال تواجدي في النادي الأعظم عربيا وإفريقيا، النادي الأهلي".



يذكر أن صالح سبق له اللعب لصفوف أندية الأهلي وسموحة ومصر المقاصة والمصري والأسيوطي قبل أن تنتهي رحلته مع كرة القدم في نادي الجونة والذي انتهى عقده معه نادي الجونة.