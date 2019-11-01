بسبب الأهلي.. النجم الساحلي: كوليبالي لن يشارك أمام الأحمر.. ورادس الملعب النهائي| شاهد

كشف قيس بن عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي عن الملعب الذي سيجمع فريقه مع النادي الأهلي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



وأكد بن عاشور عبر قناة تايم سبورت أن ملعب رادس هو الذي سيستضيف مباراة الأهلي بعد موافقة الاتحاد التونسي وكذلك الكاف.



وشدد قيس علي أن فريق النجم الساحلي يسعى لمصالحة جماهيره بالفوز على الأهلي في بداية المشوار الإفريقي خاصة مع تذبذب النتائج الفترة الأخيرة.



وتابع: هناك بعض اللاعبين المصابين والذين سيكونوا على أتم الاستعداد لمواجهة الأهلي وعلى رأسهم ياسين الشيخاوي وأمين بن عمر.



واختتم: مشكلة كوليبالي انتهت بشكل رسمي وسيتم قيده أول ديسمبر المقبل وبهذا لن يشارك فى مباراة الأهلي المصري.