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فن

تعليمها أجنبي.. ماذا قال شريف منير عن أزمة ابنته أسما مع الشعراوي | خاص

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:13 م
صدى البلد
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أحمد البهى
أكد الفنان شريف منير ان ابنته أسما لم تقصد الإساءه الى الشيخ الراحل محمد متولى الشعراوي، إذ انها لم تستطع ان تعبر عن ما تقصده بطريقة صحيحة.

وإضاف شريف منير فى تصريحات لـ صدى البلد ، ان ما حدث زلة لسان منها ، وقد خانها التعبير، لان تعليمها باللغة الانجليزية ولا تجيد التعبير باللغة العربية.

واستكمل منير حديثه قائلا: ان الشيخ الشعراوى رجل جليل وقامة وقيمة عظيمة، ولا أحد يستطيع ان يختلف على ذلك ، وفي الفن قمنا بعمل مسلسل درامى يتحدث عن دوره الواضح فى هدى الاشخاص الى الطريق الصحيح.

وتابع قائلًا: "ان ابنته كانت تقصد انها لم تستطع ان تفهم كلمات الشيخ الشعراوى، وقد ارادت ان توضح ذلك الا ان التعبير خانها".

وشدد: على ان ابنته كانت لديها رغبة فى معرفة معلومات عن دينها، وقد رشح لها البعض ان تستمع الى فيديوهات الشيخ محمد متولى الشعراوى، وحين حاولت ان تعبر انها لم تستطع ان تفهم كلماته، خرج منها لفظ متطرف دون ان تقصد او تفهم معناه ، وقدمت إعتذارها على الفور.
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