زاهي حواس: معرض توت عنخ آمون في لندن دعاية كبيرة للسياحة المصرية

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن معرض "توت عنخ آمون" يمثل أهمية كبيرة في لندن، نظرا للشهرة الواسعة التي تتمتع بها مقبرة ذلك الملك الصغير.



وتابع الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق،، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية "رشا مجدي" علي قناة "صدي البلد" الفضائية، ان المعرض يتضمن مجموعة من المقتنيات النادرة الهامة للملك توت عنخ امون، ما يمثل دعاية كبيرة للسياحة المصرية.



وأضاف الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل مؤسسات الدولة تولي اهتماما كبيرا بافتتاح المتحف المصري الكبير، والذي سيكون الملك "توت عنخ آمون" هو البطل فيه، لافتا إلى أن تلك المرة، هي الأخيرة التي سيسافر فيها الملك توت عنخ آمون خارج مصر.