إصابة محمد منير بـ الانزلاق الغضروفي

قالت مقدمة حفل الكينج محمد منير، المقام الليلة الجمعة 1 نوفمبر، إنه تعرض لـ انزلاق غضروفي خلال الأيام الماضية، لكنه تغلب على أوجاعه وأحيا حفله على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة.



وظهر الكينج محمد منير، يغني على كرسي أمام جمهوره، خلال فعاليات حفله المقام الليلة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وظل جالسًا في معظم أوقاته.



وبدأ محمد منير فعاليات حفله الغنائي، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، ضمن فعاليات إفتتاح الدورة الـ28 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بحضور د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ومجدي صابر رئيس الأوبرا، وجيهان مرسي مدير عام المهرجان.



وافتتح محمد منير فعاليات الدورة الـ ٢٨ من مهرجان الموسيقى العربية على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية بأداء أغنية "يا ليلة عودي تاني"، وسط هتافات الجمهور: «الكبير كبير.. بنحبك يا منير».



وتسلم "الكينج" محمد منير، درع المهرجان، وقال عقب التكريم : «القائمون على المهرجان اخواتي بتشرف بيهم وبتشرف بمهرجان مصر وهو من ألمع وأهم وأعرق المهرجانات».



وتابع محمد منير: «أتذكر بالمناسبة الدكتورة الراحلة رتيبة الحفني والنهاردة بقول لنفسي مبروك لأن الأغنية العربية كانت في إطار نمطي و قدرنا دلوقتي نعمل اغنية بديلة نفخر بيها».