الحرة: ملثمون ينسحبون من محيط منزل حيدر العبادي بعد محاصرته

أفادت قناة "الحرة" نقلا عن مصادرها بانسحاب ملثمين من محيط منزل رئيس الوزراء العراقي السابق بعد حصاره لمدة.



وقالت القناة "مسلحون ملثمون ينسحبون من محيط منزل رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي داخل المنطقة الخضراء بعد حصاره لبعض الوقت".



كانت الخارجية الأمريكية قالت في بيان إنها " ترحب بأي جهود جادة تبذلها الحكومة العراقية لمعالجة المشاكل المستمرة في المجتمع العراق"، مضيفا:"ينبغي على الحكومة العراقية أن تستمع إلى المطالب المشروعة للشعب العراقي الذي خرج إلى الشوارع لكي يوصل صوته".



وأشارت إلى أن "الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب وقد دعونا منذ البداية جميع الأطراف إلى نبذ العنف".