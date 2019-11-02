مومياوات وتوابيت في التصويت علي قطعة الشهر بمتحف كوم أوشيم.. صور

طرح متحف أثار كوم اوشيم علي متابعيه وزواره قطعتين، للتصويت علي إختيار إحداهما لتكون قطعة شهر نوفمبر الحالي.



وقرر المتحف أن تكون موضوعات الشهر عن المومياوات والتوابيت،والقطعة الاولى عبارة عن مومياء لشاب عليها رسم وجه متوفي على البردي والمومياء ملفوفة بالكتان وعليه طبقة من الصمغ وترجع للعصر القبطي.



والقطعة الثانية مومياء بداخل تابوت خشبي مغطى بطبقة من الجص الملون والمومياء داخل كارتوناج مكون من قناع يغطي الرأس والوجه مذهب.



وعلي المومياء توجد بعض الشرائط من الكرتوناج على جسم المومياء مكونة من طبقات من البردي ملتصقة معا ومغطى بطبقة من الجص الملون وترجع للعصر المتأخر.