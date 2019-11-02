Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تفاصيل لقاء مؤمن زكريا وتركي آل الشيخ لعلاجه في أمريكا.. فيديو

السبت 02/نوفمبر/2019 - 03:15 ص
مؤمن زكريا وتركي
مؤمن زكريا وتركي آل الشيخ
Advertisements
حسن العمدة
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي تلقى اتصالا مفاجئا من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالسعودية يطالبه بالحضور إلى السعودية حتى يتكفل بعلاجه.

وتابع حتحوت، خلال تقديمه برنامج «الماتش»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن تركي آل الشيخ أبلغ مؤمن زكريا أنه سيسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية حتى يتلقى العلاج هناك، وأبلغه مؤمن أنه سيسافر إلى مصر من أجل تجهيز نفسه لرحلة العلاج والحصول على الفيزا الخاصة بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الإعلامي هاني حتحوت أن ما حدث لابد أن يكون تم عبر تنسيق لأن العلاقة تتحسن بشكل تدريجي بين الأهلي وتركي آل الشيخ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رقم صادم .. تعرف على تكاليف علاج مؤمن زكريا فى الخارج .. فيديو

لاعب الزمالك السابق: مؤمن زكريا وحد صفوف الجماهير.. وأطالب بعلاجه على نفقة الدولة

الأهلي يكشف التفاصيل .. كل ما تريد معرفته عن مرض وعلاج مؤمن زكريا

ما هو التشخيص.. مدحت العدل يعترض على مبلغ علاج مؤمن زكريا الضخم

تركى آل الشيخ يكشف للمرة الأولى عن أزمته مع محمود الخطيب وإدارة النادي الأهلي

تركى آل الشيخ: الأهلي كبير قبلي وبعدي ولا يقف على أحد.. ولا أنتظر الرد

ترشيحاتنا

شاهد | حسين الشحات في العين الإماراتي

انتهت الأزمة.. محمود فتح الله يكشف كواليس اجتماعه مع مرتضى منصور

طارق يحيى يكشف حقيقة اتصاله بوالد كهربا لحل أزمته مع الزمالك

إصابة محمد منير بـ الانزلاق الغضروفي

زاهي حواس يكشف سر موت توت عنخ أمون

نيكول سابا تصدم أمير كرارة وترفض عرض صورة نجلتها على الهواء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري.. إليسا تشعل إنستجرام فى أحدث ظهور

عيد الرعب.. مطار أسوان الدولى يحتفل بـ الهالووين على طريقته الخاصة.. صور

محمد منير يلازم الكرسي في حفل دار الأوبرا المصرية