أبرزها التبول باستمرار ..أعراض تنذر بضرورة الذهاب للطبيب فورًا

تعتبر حصاوي الكلى من أكثر الأمراض المنتشرة في الفترة الأخيرة، لذلك اذا كنت تعاني من آلام مبرحة ، خاصة أثناء التبول ، فقد تكونين تعاني من حصوات في الكلى فيما يلي أعراض قد تواجهها أثناء مرارك بالحجار حسب ما ورد في موقع " power of positivity".



- ألم في الظهر أو البطن أو الجانب:-

يمكن ان يكون هناك أسباب أخرى تؤدي إلى شعور بالألم في هذه المناطق ولكن يوصف الألم الناجم عن حصى الكلى على أنه أحد أكثر التجارب المؤلمة التي يمكن للمرء أن يتخيلها.



- ألم أثناء التبول:-

إذا لاحظت أنك تعاني من ألم حاد أو حارق أثناء التبول ، فقد تكون هذه علامة أخرى على أنه لديك حصاوي بالكلى وجسمك يحاول يمررها إلى المسالك البولية أثناء التبول، فعليك مراجعة الطبيب .



- تحتاج باستمرار إلى التبول:-

التبول بأستمرار عرض يتقاسم فيه أما حصاوي الكلى أو إلتهابات في المسالك البولية، هذا يشير إلى أن الحجارة تنتقل إلى الجزء السفلي من المسالك البولية استراحات الحمام المستمرة هي أيضًا من الأعراض الأخرى التي تتقاسمها حصوات الكلى مع التهاب المسالك البولية.

