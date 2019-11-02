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مرأة

بفستان أبيض.. كارول سماحة تبهر جمهورها فى أبوظبى

السبت 02/نوفمبر/2019 - 10:30 ص
كارول سماحة
كارول سماحة
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة اللبنانية كارول سماحة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بصورة جديدة أثناء إحيائها حفلا غنائيا فى أبو ظبى.

ظهرت كارول سماحة بإطلالة من اختيار الاستايلست MA Fashion & Media Consultancy، مرتدية فستانا أبيض من توقيع المصممة Marmar Halim، وتميز التصميم ببعض التطريزات و النقوشات الناعمة التى زادت من جمال إطلالتها.

وأكملت كارول سماحة إطلالتها بمجوهرات فخامة من Chopard ، فيما اعتمدت على تسريحة شعر من أنامل المصفف Tony Ibrahim، ووضعت مكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية.


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