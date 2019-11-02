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رياضة

عبد الحفيظ يطمئن على رباعي المنتخب الأولمبي

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:42 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه أجرى عدة اتصالات خلال الفترة الماضية مع ثلاثي المنتخب الأولمبي رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي، للاطمئنان عليهم والشد من أزرهم قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي تقام في مصر خلال شهر نوفمبر الجاري، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

 وأضاف مدير الكرة أنه تواصل أيضا مع المالي أليو ديانج المحترف في صفوف الفريق والمتواجد حاليا مع منتخب بلاده الأوليمبي الذي يستعد للمشاركة أيضا في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة بمصر.

وأعرب عبدالحفيظ عن أمله في تأهل المنتخب الأوليمبي إلى الأولمبياد والتي تعد الحدث الأهم للجيل الحالي الذي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين الواعدين يمثلون القوام الأساسي مستقبلا مع أنديتهم والمنتخب الوطني الأول.

 وجاءت اتصالات مدير الكرة مع رباعي المنتخب الأوليمبي ضمن التواصل المستمر والدائم بين الجهاز الفني والإداري بالنادي مع اللاعبين الدوليين أثناء تواجدهم مع المنتخبات الوطنية.

 ويقيم فريق الكرة بالأهلي معسكره التدريبي حاليا في الإمارات، والذي يستمر لمدة أسبوع وفق أجندة الجهاز الفني للاستعداد لمرحلة ما بعد انتهاء فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية ومشاركة المنتخب الأوليمبي في أمم إفريقيا.
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