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أخبار البلد

بالصور.. نقيب المحامين يلتقي أسرة شهيد تذكرة قطار 934

السبت 02/نوفمبر/2019 - 05:43 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
التقى سامح عاشور نقيب المحامين، في مكتبه اليوم السبت، محمد عيد شقيق شهيد تذكرة قطار 934 الإسكندرية / الأقصر، وعددا من أفراد أسرته، في حضور المحامي محمد حسن أمين.

وجدد "عاشور" تأكيده على أن النقابة ستتولى ملف القضية كاملا فيما يتعلق بالشهيد والمصاب، في إطار دورها الوطني في خدمة المجتمع والدفاع عن أفراده، مضيفا: "سيتم تشكيل هيئة دفاع برئاستي لتولي ملف القضية في شقيها الجنائي والمدني".

وشكر شقيق شهيد تذكرة القطار 934 "عاشور" على استجابته لمناشدته التي طالب خلالها نقابة المحامين ممثلة في النقيب العام سامح عاشور، بتشكيل لجنة دفاع لاسترداد حق شقيقه الذي لقي حتفه أسفل القطار.

يذكر ان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أحال محمد حمام المحبوس على ذمة القضية إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لارتكابه جناية جرح أفضى إلى الموت، وجريمة الجرح العمدي.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، اليوم، أن تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى ثبوت الاتهام بحق المتهم؛ فقد توافرت لديه نية إيذاء المجني عليهما ابتداءً عندما حاد عن واجبه؛ فتخلى عن ضبط المتهمين وتسليمهما عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة، فدفعته نواياه بالإيذاء إلى فتح باب القطار حال سيره مخالفًا التعليمات المقررة في ذلك؛ ثم خير المجني عليهما بخيارات منها النزول من القطار حال سيره، عالمًا أنه رجل من رجال السلطة العامة يلتزم الناس بأوامره، وأن قوله يجعلهما يقفزان من القطار، وأن ذلك يؤدى حتمًا إلى إحداث جروٍح بجسديهما؛ وهو ما يتساوى قانونًا وجرحهما بفعٍل تقترفه يداه، وقد أفضت جروح المجني عليه محمد عيد إلى وفاته، بينما لم يثبت بالتحقيقات توجه قصد المتهم إلى قتل المجني عليهما.

وأكد أطباء مصلحة الطب الشرعي، أن وفاة المجني عليه سببها الإصابات التهتكية بالرأس التي أدت إلى انفصالها، وأنها جائزة الحدوث وفق الصورة التي كشفت عنها شهادات شهود الواقعة، وهي ذات الصورة التي أكدتها تحريات مباحث مركز شرطة طنطا ومباحث الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.
بالصور.. نقيب المحامين يلتقي أسرة شهيد تذكرة قطار 934
بالصور.. نقيب المحامين يلتقي أسرة شهيد تذكرة قطار 934
بالصور.. نقيب المحامين يلتقي أسرة شهيد تذكرة قطار 934
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