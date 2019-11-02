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توك شو

23 سنة من الافك والضلال.. أحمد موسى يطلق هاشتاج الجزيرة فى مزبلة التاريخ

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:29 م
الجزيرة الإرهابية
الجزيرة الإرهابية
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توك شو
أطلق الإعلامى أحمد موسى هاشتاج الجزيرة فى مزبلة التاريخ، بمناسبة مرور 23 عاما على تأسيسها.

وعلق الإعلامى أحمد موسى، على إحتفال قناة الجزيرة القطرية بمرور 23 عامًا على تأسيسها، قائلا:"23 عاما من الإفك والضلال".

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"قناة الجزيرة تدعم الإرهاب وتريد تفكيك الدول، هذا هو هدفهم الحقيقى".

واحتفلت قناة الجزيرة القطرية بمرور 23 عامًا على إنشائها بقرار من الديوان الأميري من أجل تنفيذ مخطط هدام لتزييف الحقائق وإطلاق الأكاذيب لتدمير الدول العربية.
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