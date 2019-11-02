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صقور الليل.. تدريب عسكري بين مصر والإمارات.. مشاركة عناصر القوات الخاصة من أجهزة الاستطلاع من الجانبين.. وتنفيذ مشروع تكتيكي بجنود أظهر المستوى المتميز للجميع

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:00 م
تدريب عسكري بين
تدريب عسكري بين مصر والإمارات
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محمد إبراهيم
صقور الليل:
= اشتمل التدريب علي معاونة أعمال القوات الرئيسية لإدارة العمليات باستغلال طبيعة الأرض
= تنظيم الاكمنة مع تنفيذ الإبرار للقوات والاسقاط الجوى للعناصر التي تنفذ أعمال الاستطلاع
= التدريب علي التعايش في ظل الظروف الطارئة وطوابير السير بالمركبات وعلي الأقدام عبر مختلف أنواع الأراضي

نفذت عناصر من القوات المسلحة المصرية والإماراتية التدريب المصرى الإماراتى المشترك "صقور الليل" والذى تم تنفيذه علي مدار الشهر الماضي بميادين التدريب القتالى المصرية وبمشاركة عناصر القوات الخاصة المصرية والإماراتية من أجهزة الاستطلاع .

اشتمل التدريب علي معاونة أعمال القوات الرئيسية خلال المراحل المختلفة لإدارة العمليات باستغلال طبيعة الأرض وأعمال الإخفاء والتموية والمفاجأة للقوات المعادية ، وتنظيم الكمائن مع تنفيذ الإبرار للقوات والاسقاط الجوى للعناصر التي تنفذ أعمال الاستطلاع ، وكذلك التدريب علي التعايش في ظل الظروف الطارئة وطوابير السير بالمركبات وعلي الأقدام عبر مختلف أنواع الأراضي مع تنفيذ مشروع تكتيكي بجنود أظهر المستوي المتميز للعناصر المشتركة ومدي التعاون والدمج وصولًا لأعلي درجات الإحتراف في العمل المشترك .

يأتى التدريب " صقور الليل" إستمرارًا لسلسلة من التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة المصرية والإماراتية فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة علي تبادل الخبرات مع الدول المختلفة لتنمية مهارات القادة والضباط والحفاظ علي الكفاءة القتالية وتوحيد المفاهيم العملياتية بين الدول الشقيقة والصديقة.
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