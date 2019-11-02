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ديني

سؤال غريب من زوجة تحب زوجها ودار الإفتاء تجيب.. فيديو

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:49 م
سؤال غريب من زوجة
سؤال غريب من زوجة تحب زوجها ودار الإفتاء تجيب
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عبدالله سليم
قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن حب الزوجة الشديد لزوجها أو العكس ليس حرامًا ولا يترتب عليه ذنب، مشيرًا إلى أن الحب والبغض أمر فطري طبعي.

وأضاف«العجمي» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل حبي الشديد لزوجي حرام؟ أن هذا الأمر لا شيء فيه بل إنه يزيد أواصر الزوجية ومما تقوم عليه الأسرة في الإسلام.

وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى قد شرع الزواج وجعل من مقاصده المودة والرحمة بين الطرفين كما قال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)} الروم.
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