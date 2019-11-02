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رياضة

الدوري التركي .. النني يشارك في فوز بشكتاش 2-1 على أنطاليا سبور

السبت 02/نوفمبر/2019 - 10:01 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق بشكتاش التركى بمشاركة الدولى المصرى محمد الننى الفوز على مضيفه أنطاليا سبور بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "أنطاليا أتاتورك" فى إطار الجولة الـ 10 من الدورى التركى.

سجل بشكتاش هدفا عن طريق المدافع الكرواتى دوماجوف فيدا فى الدقيقة التاسعة، وعبد الله ديابى فى الدقيقة 11.

فى حين سجل موكايرو هدف أنطاليا الوحيد فى الدقيقة 52.

بهذا الفوز عزز فريق بشكتاش موقعه في المركز العاشر برصيد 15 نقطة، بينما توقف أنطاليا سبور فى المركز الـ 14 برصيد 11 نقطة.
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