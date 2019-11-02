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توك شو

أحمد موسي: كنت ضد الإخوان أثناء شغلهم للمناصب..عمري ما لعبت على حبلين..فيديو

السبت 02/نوفمبر/2019 - 10:32 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى إن رسالتي لم ولن تتغير قبل أو بعد 25 يناير، لم يلعب مطلقًا على حبلين في أي وقت.

وأكد أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه كان ضد تنظيم الإخوان أثناء شغلهم للمناصب ودخولهم البرلمان، كما أنه موقفه واضح منذ تسعينيات القرن الماضي ولم يتغير، رغم اعتراضه بعض زملائه الذين أسهموا في وجود جماعة الإخوان على هذا الموقف.
وأوضح أن مصر تختلف عن أي دولة أخرى بقوة الشعب الذي استوعب الدرس ولن يسمح بأي تآمر ضده.

لافتًا إلى أن عرضه لعلاقات الجزيرة المشبوهة مع الجماعات المتطرفة، واستضافتها للإرهابيين، كي يتعرف عليها الشعب ويكتشف أمرها، حيث إنها تثير في خط معادٍ للدولة والشعب، ويريدون لمصر الدخول في مستنقع الفوضى والعودة لحالة 2011 مرة أخرى.
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