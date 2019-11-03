Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

فيسكر تطلق اسم Ocean على سيارتها الـSUV الكهربائية.. صور

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:00 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف
تعمل فيسكر على سيارة SUV كهربائية كشفت عنها جزئيًا قبل أشهر، وعادت الشركة للتو لتكشف عن اسم السيارة وبعض تفاصيلها.

ستحمل SUV فيسكر الكهربائية اسم Ocean، وستنافس حين وصولها سيارات SUV الكهربائية المتوسطة والتي تشمل تيسلا موديل Y ومرسيدس EQC. ويقول هينريك فيسكر “إن مستقبل التنقل يتعلق بالتمتع بسيارة كهربائية دون شحن، أو التزام طويل الأجل ولا تكاليف باهظة للملكية.”

ستوفر فيسكر سيارتها من خلال تطبيقها الخاص للهواتف الذكية ويوضح الرئيس التنفيذي للشركة ذلك بقوله “سيكون من السهل قيادة فيسكر أوشين، من خلال عقد إيجار مرن عبر تطبيق جوال. ونحن نحرص على جميع الخدمات والصيانة. ببساطة، نحن نعرض مستقبل التنقل الإلكتروني بسهولة ومتعة وسهولة”.
فيسكر تطلق اسم Ocean على سيارتها الـSUV الكهربائية.. صور
فيسكر تطلق اسم Ocean على سيارتها الـSUV الكهربائية.. صور
فيسكر تطلق اسم Ocean على سيارتها الـSUV الكهربائية.. صور
فيسكر تطلق اسم Ocean على سيارتها الـSUV الكهربائية.. صور
فيسكر تطلق اسم Ocean على سيارتها الـSUV الكهربائية.. صور
Advertisements

ترشيحاتنا

كهربا صانع للأزمات .. تعليق صادم لعضو لجنة الكرة السابق بالأهلي ..فيديو

التفاصيل الكاملة لأزمة أسما شريف منير بسبب إساءتها لـ الشيخ الشعراوي.. فيديو

بـ كوبين من هذا المشروب .. قولى وداعا لدهون البطن والأرداف

أخبار الرياضة ليلا .. كهربا صانع الأزمات.. نجم الأهلي لـ رئيس الزمالك: من أمن العقاب أساء الأدب

الكلاب الضالة تحاصر زهراء مدينة نصر.. والأهالي تستغيث

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 3 - 11 - 2019 في مصر

Advertisements

بـ بريطانيا.. طفلة اغتصبها والدها يوميا وحملت في سن الـ13.. تفاصيل مؤثرة

من أمن العقاب أساء الأدب.. تصريحات نارية لنجم الأهلي ضد رئيس الزمالك .. فيديو

السيطرة على حريق بمصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية في برج العرب

كلمتان تجلبان لك الرزق صباحًا.. تعرف عليهما

أسما شريف منير باكية: الشيخ الشعراوي لو عايش كان سامحني .. شاهد

مفتي الجمهورية يحذر من عادة سيئة منتشرة نهى عنها الشرع

أخبار الفن .. أحمد سعد يسخر من سمية الخشاب.. حلا شيحة تكشف سر خلعها للنقاب والحجاب .. وأسما شريف منير تبكى على الهواء

نظف جسمك واطرد السموم وانقص وزنك.. بتناول كوب من هذا الخليط

أخبار الرياضة ليلا .. كهربا صانع الأزمات.. نجم الأهلي لـ رئيس الزمالك: من أمن العقاب أساء الأدب

كهربا صانع للأزمات .. تعليق صادم لعضو لجنة الكرة السابق بالأهلي ..فيديو

فى حالة فقد عقد البيع أو الإيجار.. تعرف على الطرق البديلة لتثبت حقك

أكثر الأبراج حظاً.. أسرار وتوقعات برجك تكشفها منى أحمد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيسكر تطلق اسم Ocean على سيارتها الـSUV الكهربائية.. صور

بعد إصابة محمد منير .. 5 أعراض لـ الانزلاق الغضروفي

طمي السيول بشمال سيناء.. خير وفير ينتظره الأهالي ومادة خصبة لزراعة الأراضي الصحراوية