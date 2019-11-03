فيسكر تطلق اسم Ocean على سيارتها الـSUV الكهربائية.. صور

تعمل فيسكر على سيارة SUV كهربائية كشفت عنها جزئيًا قبل أشهر، وعادت الشركة للتو لتكشف عن اسم السيارة وبعض تفاصيلها.





ستحمل SUV فيسكر الكهربائية اسم Ocean، وستنافس حين وصولها سيارات SUV الكهربائية المتوسطة والتي تشمل تيسلا موديل Y ومرسيدس EQC. ويقول هينريك فيسكر “إن مستقبل التنقل يتعلق بالتمتع بسيارة كهربائية دون شحن، أو التزام طويل الأجل ولا تكاليف باهظة للملكية.”



