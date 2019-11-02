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رياضة

حدث فريد.. 3 لاعبين مصريين فى مباراة واحدة بـ الدوري الانجليزي|فيديو

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:47 م
صلاح وتريزيجية
صلاح وتريزيجية
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حسن العمدة
قال الإعلامي هاني حتحوت إنه لشيء جميل أن نرى ثلاثة لاعبين مصريين في إحدى مباريات الدوري الإنجليزي، محمد صلاح في ليفربول، والمحمدي وتريزيجيه في استون فيلا.

وثمن حتحوت خلال تقديمه برنامج الماتش المذاع على قناة “صدى البلد” ما قدمه محمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب الوطني خلال المباراة، حيث كان أهم لاعبي فريقه في المبارة واستطاع أن يبصم على أول أهدافه في الدوري الإنجليزي لصالح استون فيلا.

وشدد حتحوت على أهمية الهدف الذي هز شباك الفريق المتصدر ليفربول وكاد أن يفقده الثلاث نقاط.
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