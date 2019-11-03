يوم سقوط كبار أوروبا.. ليفربول ويوفنتوس الناجيان الوحيدان

ونرصد لكم في هذا التقرير نتائج الكبار في الدوريات المختلفة:





الدوري الإنجليزي



سقط مانشستر يونايتد امس أمام بورنموث بهدف دون مقابل، فيما تعادل ارسنال مع ولفرهامبتون بهدف لكل فريق



الدوري الإسباني



أما في الدوري الإسباني ، فالأربعة الكبار في الدوري سقطوا هذه الجولة ، فنادي برشلونة تعرض لهزيمة قاسية أمام ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وتعادل ريال مدريد مع ريال بيتيس سلبيًا ، كما تعادل أتليتكو مدريد مع إشبيلية بهدف لكل منهما.



الدوري الإيطالي



خسر نابولي أمام ضيفه روما بهدفين مقابل هدف



الدوري الفرنسي



سقط باريس سان جيرمان أمس أمام ديجون بهدفين مقابل هدف



الدوري الألماني



تعرض بايرن ميونخ لخسارة مذلة أمام أينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدف ، وخسر باير ليفركوزن أمام بروسيا مونشجلادباخ بهدفين مقابل هدف.

استكملت السبت منافسات الجولات المختلفة من الدوريات الخمس الكبرى، حيث أقيمت امس 8 مباريات في الدوري الإنجليزي، و5 مباريات في الدوري الفرنسي ، و 6 مباريات في الدوري الألماني ، و3 مباريات في الدوري الإيطالي ، و4 مباريات في الدوري الإسباني.هذا الأسبوع كان سيئًا على كبار الفرق في الدوريات الخمس الكبرى ، وشهد سقوط معظمهم في مختلف الدوريات ، ولم ينج من هذه الهزائم والتعادلات سوى ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ، ويوفنتوس في الدوري الإيطالي ، وكان ليفربول بالإضافة ليوفينتوس الفريقين الوحيدين المتصدرين في تلك الدوريات ، التي لم تتعرض للسقوط هذه الجولة.