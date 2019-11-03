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محافظات

مقطوعات موسيقية وفؤادي زبادي بانطلاق مهرجان الموسيقى العربية بـ أوبرا دمنهور

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:33 ص
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
اختتمت أولى حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28 بـ أوبرا دمنهور تحت رعاية وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.

بدأ الحفل بموسيقى دقات قلب ألحان أحمد فؤاد حسن وصعدت المسرح الفنانة غادة ادم لتشدو ب حيرت قلبي، و غنى لى شوي شوى، بعدها عزف الفنان جهاد عقل مقطوعات موسيقية متنوعة منها: علمني حبك لكاظم الساهر، على قد الشوق للعندليب، زوروني كل سنه مره، في يوم وليله لورده، كان ياما كان مياده الحناوي.

وأحيا الفنان فؤاد زبادي الفاصل الثانى وسط تفاعل من الجمهور، وغنى مجموعة متنوعة من الأغنيات: سنة وسنتين، ما بيسألش عليا ابدا، الورد جميل، الناس المغرمين، امانه عليك ياليل طول، شفت حبيبي، ساكن في حي السيدة، بمصاحبة فرقة الحفني قيادة المايسترو هشام نبوي.

ويشمل برنامج المهرجان هذا العام 37 حفلا يحيها 92 مطربا ومطربة و22 فرقة موسيقية من 7 دول، هي مصر ولبنان وسوريا والمغرب والأردن والعراق وسلطنة عمان.
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