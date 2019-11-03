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فن

بعد حكم حبسها 3 سنوات.. سمية الخشاب تهاجم أحمد سعد: انسان مش طبيعي وأقدر أسجنه.. فيديو

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 03:18 ص
سمية الخشاب و احمد
سمية الخشاب و احمد سعد
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مصطفى كرم
قالت الفنانة سمية الخشاب تعليقا على الحكم بحبسها ثلاث سنوات بعد رفع طليقها المطرب أحمد سعد قضية الشيك بدون رصيد قيمته مليون جنيه.

وقالت سمية الخشاب "أنا بتعامل مع أهم بنوك في مصر، وأن هذا الشيك كان تخليص حسابات زوجية بيننا، وكان قبل ما نتطلق طلعت الشيك ده وانا ليا عندة حقوق كتير أوي مطلبتهاش منه لحد دلوقت، ومفكرتش أن أسجنه أو أبلغ عنه وأنا كنت ممكن أقدر أسجنه".

وأضافت سمية الخشاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية مع عمرو أديب، أنها كانت من الممكن أن تقاضيه وتعرضه للحبس بعد الاعتداء عليها بوحشية أدى إلى نزيف حاد بالطحال، قائلة: "دا واحد مش طبيعي وبيقول ايه يعني طحال دا ملهوش لازمة ".

وتابعت سمية الخشاب: الشيك بسبب وجود حسابات بيننا وخلصناها بأمانة ربنا وقولتله ده اللي ليك عندي واتفضل وقولتله استني قبل ما تصرف الشيك لأني برة مصر ومعنديش رصيد يكفي.. هي مش قضية مرعبة ولا حاجة رجال أعمال كتير صدر عليهم القرار ده وعادي وبطمن الناس اللي بيسألوا عليا متخفوش انا بتكرم في برشلونة وسعيدة".

وأردفت: فلوسة دلوقت في البنك يروح ياخدها أنا مبكلش حق حد أنا سمعتي زي الجنيه الدهب، وهو كان بيتحايل عليا أتنازل عن النفقة وحقي لأنه معندهوش فلوس فتنازلت لخاطر أولاده ووالدته".
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