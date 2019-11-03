التفاصيل الكاملة لأزمة أسما شريف منير بسبب إساءتها لـ الشيخ الشعراوي.. فيديو

شهدت منصات التواصل الاجتماعي المختلفة هجوما قويا على أسما شريف منير، مقدمة برنامج "أنا وبنتي"، عقب تصريحاتها عن الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي.



بداية الأزمة

عقب تقدم أسما منير بطلب إلى متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بترشيح عدد من الشيوخ، حتى تحصل منهم على آراء حول الدين، بسبب رغبتها في مزيد من التقرب إلى الله، ليعرض عليها بعض المتابعين الشيخ محمد متولي الشعراوي، إلا أن أسما منير كتبت على هذا الرأي: " طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدى الله يرحمه، ومكنتش فاهمة كل حاجة، لما كبرت شفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلًا ما عرفتش استوعبه، حقيقي استغربت، هدور لك على الفيديوهات إلى خلتنى أبطل أشوفوا".



عقب هذا التصريح، اشتعلت الأزمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ المستخدمون في توجيه الاتهامات إلى أسما منير، وعائلتها، بسبب تصريحاتها عن الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي.



اعتذار عبر فيسبوك

اعتذرت أسما، عقب الأزمة، إلى الجميع وكتبت منشورا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت فيه: " حصل بينى وبين شخص حوار أسأت فيه التعبير عن اللي عايزه أقوله وحساه، اتفهم كلامى على أنى انتقد فضيلة الشيخ متولي الشعراوى، أنا بتكلم من غير ما بحسب كلامي وأنا مقصدش بأى حال من الأحوال إني أغلط أو يوصل كلامي بشكل غلط كده، أنا مش بقيم فضيلة الإمام، أنا عموما عمرى ما أحب أغلط في حد".



وتابعت: "أنا بعتذر جدا جدا عشان لم أستطيع أن أحسن التعبير واختيار الكلمات الصحيحة وده يمكن عشان لسه بتعلم وده عن عدم إدراك، أنا لسه بتكلم على طبيعتي زي أول يوم قررت أني أظهر على السوشيال ميديا، بس دلوقتي لازم أخد بالي من كل كلمة بقولها عشان كل حاجة بتتحسب عليا وده جديد عليا".



وذكرت: "وكل مافي الموضوع اني كنت بدور عن مرجع دينى ودروس دينية عشان أفهم بشكل مبسط، عشان افهمه كنت محتاجة حاجة تناسب استيعابي، والشيخ الشعراوى أعمق من قدراتى لأني في حاجات فعلًا مفهمتهاش، وانا مبتدئة بحاول أتعلم وأقرب أكتر من ربنا، وعموما أنا بعتذر فعلا عن ذلة لساني وكلمتى.. وحقيقي انى أكن للشيخ الشعراوى كل احترام وتقدير رحمه الله وجزاه كل خير... وربنا عالم نيتي إيه"، ليتدخل والدها، الفنان شريف منير، عقب ذلك ويقول إن ابنته خانها التعبير.



تصريحات تلفزيونية

ظهرت أسما شريف منير، في مكالمة هاتفية في برنامج الحكاية مع عمرو أديب، لتقول إنها لم تكن تقصد أي إهانة، بل أنها شخص مسالم للغاية، ولا تحب أن تجرح أحدا، مؤكدة أن الأمر كان دون قصد.



وقالت أسما في تصريحاتها التلفزيونية وهي تبكي، إن الشيخ الشعراوى لو كان على قيد الحياة، لكان قد سامحها على التعبير الخاطئ، خاصة أنها أصدرت بيانا اعتذرت فيه عن التعبير الخاطئ".



الحبيب على الجفري

وجه الحبيب على الجفري، الداعية الإسلامي، نصحية لـ أسما شريف منير، عقب واقعة وصفها للشيخ الشعراوي بالتطرف، قائلًا: «يا ابنتي إذا صدر منك الخطأ، فاعتذرتي، والذي يعتذر ويستغفر عند الله مهما كان الخطأ فهو أقرب لله من الذي يصر على الخطأ».



وقال خلال تصريحات تلفزيونية: إن «الشيخ الشعراوي لو كان موجودًا لرحب بكِ في بيته واستضافكِ ولأطعمكِ ولشرح لكِ ما أشكل عليكِ»، متابعًا: «أقول لكِ واصلي ما أنتِ عليه وخذي هذا الدرس ولا تثريب عليكِ بإذن الله».



ونوه إلى ضرورة عدم خلط المهاجمين لها ما بين «الذين يتعمدون الحط من قدر الشيخ الشعراوي، وبين إنسانة أخطأت واعتذرت»، على حد ذكره، موضحا أن قولها «أنا آسفة»، وجملة «ما ينبغي أن أتكلم في شيء لا أعلمه»، جملتان تعكسان رقيها، لافتًا إلى أنها تمتلك الحق في التعبير عن عدم الفهم وأن الله أعطى الإنسان الحق في التفكير والاقتناع أو عدم الاقتناع طالما كان مطالبًا للحق.



