كلوب: ليفربول تفوق على أستون فيلا بالحظ

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن الحظ لعب دورا في فوز فريقه على أستون فيلا، أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري الإنجليزي.



واستطاع ليفربول أن يقلب تأخره بهدف اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه في آخر 4 دقائق من عمر المباراة، إلى فوز بهدفين عن طريق روبرتسون وساديو ماني.



وقال كلوب في تصريحات صحفية: "الحظ لعب دورا في تسجيلنا هدفين في الدقائق الأخيرة، لكن هذا لا يعني أننا لا نستحق الفوز على أستون فيلا".



وأضاف كلوب: "مازلنا مطالبين بالتحسن على أرضية الملعب، أحيانا تحتاج إلى بعض الصدمات، لكي تتعلم من أخطائك".



ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 31 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

