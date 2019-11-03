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حوادث

وزير الداخلية: السماح لـ 22 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية وسحب المصرية.. بالأسماء

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:42 ص
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
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مصطفى الرماح
أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارا بسحب الجنسية المصرية من 22 مواطنا والسماح لهم بالتجنس بالجنسيات التى سعوا إليها.

ونشر القرار بالجريدة الرسمية والذى حمل رقم 1774 لسنة 2019 بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد وزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية.
وزير الداخلية: السماح لـ 22 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية وسحب المصرية.. بالأسماء
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