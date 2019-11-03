أمطار غير مؤثرة.. الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الخريفية.. فيديو

قالت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه تسود حالة استقرار الجو على البلاد على مدار الأسبوع، مصاحبا بارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم حوالي درجة واحدة تقريبًا، لافتة إلى أن الطقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.



وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"صباح البلد"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، " أن هناك انخفاض واضح فى درجات الحرارة فى ساعات الليل، ناصحة المواطنين ارتداء جاكيت خفيف خلال ساعات الليل المتأخرة.



وأوضحت أنه يجب ارتداء الملابس الخريفية المناسبة لهذا الوقت من العام، كما نصحت بتوخى الحذر خلال القيادة بسبب تكون الشبورة المائية على الطرق القريبة من الطرق الزراعية والسواحل.



وأكدت أن هناك فرص لسقوط الامطار على السواحل الشمالية اليوم، وبعض المناطق فى شمال الدلتا ولكنها لن تكون مؤثرة على نشاط المواطنين.