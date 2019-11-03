مستني الرولز رويس بس مهموم.. محمد رمضان يقارن بين وضعه الحالي وأيام الكحرتة.. شاهد

عرض الفنان محمد رمضان على جمهوره مقارنة بين ماضيه وكيف كان يذهب الى المدرسة وهو صغير أيام الكحرتة وبين ما هو يعيش فيه الآن.





ونشر محمد رمضان من خلال حسابه الشخصى عبر حسابه الشخصى انستجرام: "وأنا رايح المدرسة زمان وقت الثانوية العامة كنت بقف نفس الوقفة مستني أنط في الاتوبيس وهو بيجري لكن كنت مبسوط وبضحك من كل قلبي.





وتابع: النهاردة واقف مستني الرولز رويس لكن مهموم ومش بضحك زي زمااان.. بصراحة لو خيرتوني بين دلوقتي وزمان هختار (دلوقتي طبعًا) .. ربنا يديمها نعمة ❤️😄 #ثقة_في_الله_نجاح 😎💪🏽





وحقق كليب أغنية السلطان للفنان محمد رمضان 8 ملايين مشاهدة بعد مرور أسبوع على طرح الأغنية بقناته الرسمية بموقع يوتيوب.



