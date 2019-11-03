باق من الزمن 5 أيام .. القوائم الكاملة لمنتخبات أمم أفريقيا تحت 23 عاما

تتنافس 8 منتخبات على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، التي تقام بمصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 لأصحاب المراكز الثلاث الأولى.



وتضم المجموعة الأولى التي تجرى مبارياتها بملعب ستاد القاهرة الدولي منتخبات مصر ومالي وغانا والكاميرون.



ويستضيف ملعب ستاد السلام مباريات المجموعة الثانية التي تضم نيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا وجنوب أفريقيا.



وفيما يلي القوائم الكامله لمنتخبات البطولة الثمانية.



قائمة منتخب مصر



حراسة المرمي: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي

الدفاع: اسامه جلال، محمود مرعي، محمود الجزار،احمد رمضان (بيكهام)، محمد عبدالسلام، احمد ابوالفتوح، كريم العراقي.

خط الوسط: اكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر

خط الهجوم: رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، عبدالرحمن مجدي، مصطفي محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان.

المدرب: شوقي غريب



قائمة منتخب غانا



حراسة المرمى: كوامي باه، ريتشموند اي، إبراهيم دونالد.

الدفاع: كينجسلى فوبى، إدوارد ساربونج، إيمانويل كودجو، فوسيني زكريا، حبيب محمد، ويليام دينكي.

الوسط: إيفانز أوسي أوسو، ياو يبواه، مايكل أجبيكبورنو، إيمانويل لوموتي، صامويل أوبينج جيابا، سيمون زيبو.

الهجوم: روبابا منسياه، فرانك أرهين، روبن بولي، نور الدين عبد العزيز، إيفانز منساه، أوسو كوابينا.

المدرب: إبراهيم تانكو





قائمة منتخب الكاميرون



حراسة المرمى: سيمون أوموسولا، بيرير أبوجو، جونيور داندي.

خط الدفاع: جوليس يوميني، رافاييل آنابا، أوليفير مابيزو، دوبلكسي بانجو، جونزاليز أومير، كيلاما جاي، تولو نوهو.

خط الوسط: صامويل أوم، أوليفير سوني، فابريس إيتيكي، إيكاني فيكتور، مارتن هونجلا.

خط الهجوم: تييري زوبو، ميشيل شيوكاوا، أيريك أيوك، جونيور إيفينا، خافيير فونكيوي، بيتي هيرفي.

المدرب: ريجوبرت سونج



قائمة منتخب مالي



حراسة المرمي: يوسف كويتا، صامويل ديارا، دريسا كوياتي.

خط الدفاع: سياكا باجايوكو، إبراهيم كاني، كليمون بوباكار كانوتي، فيليكس كاماتي، بوراما دومبيا، سوليماني جاساما موسى سيسوكو .

خط الوسط: يوسف تراوري، أليو ديانج، ماهارافا تاندينا، آداما ديارا، سيدو نداوبويليبي، ديادي ديانكا سامادياري، موسى باجايوكو.

خط الهجوم: علي مالي، إبراهيما كوني، بوباكار تراوري، البلال توري.

المدرب: فاجنيري ديارا



قائمة منتخب كوت ديفوار



حراسة المرمي: اليعازر إيرا تاب، نيكولاس باسيلي، ناجولي مكسيم.

خط الدفاع: كوديو دابيلا، محمد أوتارا، سيلاس جاناكا، إيمار تشيك، إسماعيل شيستر، حوناثن سيسيه.

خط الوسط: أبوبكر كيتا، إيدجارد كوفي، كوفي فرانك، إيدريسا دومباي، لازار اماني، اندروسن فرانك، ابراهيم سينجاري.

خط الهجوم: مايكل كوما، جونير حامد، يوسف داو، جونيور ابوبكار، إيسوف فاكوم.

المدرب: إبراهيم كامارا



قائمة منتخب جنوب أفريقيا



حراسة المرمى: موندلى مبوتو، دارين جونسون، أنديل مبانجوا.

الدفاع: كيجان جوانز، سيابونجا نجيزانا، ثيندو موكوميلا، ثابيسو مونياني، هابي ماشياني، تيرشوس ماليبي، كاتليجو موهامي، كانو كوبيدو.

الوسط: سيفو مبولي، أثينكوسي دلالا، كوباميلو كوديسانج، كاموهيلو ماهلاتسي، جرانت ماجمان، تيبوهو موكوينا، لوثر سينج.

الهجوم: باكاماني ماهلامبي، ليل فوستر، إيتوميلينج سوباني.

المدرب: ديفيد نوتواني



قائمة منتخب زامبيا



حراسة المرمى: مانجاني باندا وباتريك تشوما وبرادلي موين.

الدفاع: موسى نيوندو وبروسبر تشيلويا وكيبسون كامانجا وشيمي ماييمبي وسولومون ساكالا

الدفاع: فيلد كانديلا، هاريسون شيسالا وأوليفر لومبيا، إينوك مويبو، إيمانويل باندا، إدوارد تشيلوفيا، بينسون تشالي، نجوسا سونزو، كينجز كانجا

الهجوم: باتسون ديكا، بيستون باندا ، لاميك باندا، فاشون ساكالا

المدرب: بستون شامبيشي



قائمة منتخب نيجيريا



حراسة المرمى: أدامو أبوبكر - محمد جالاديما - كينجدام أوساي.

الدفاع: أوليسه نداه - صامويل أتافيتي - فالنتين أزورنوافور - سينسير سيث - جوسيا تشوكودي - أنتوني إيزوشوكو - بيتوك ستيفان

الوسط: سونسي إبراهيم - أليو ياو آدم - مايوا أولابريان- كليتشي نواكالي - نديفريكي إيفونج - صنداي فالاي - توم ديلي بشيرو - أزوبيكي أوكيتشوكو

الهجوم: أورجي أوكونكو - تايوو أونيي - برايت إينوباخاري.

المدرب: إماما أماباكابو



