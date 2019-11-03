بالشباب يحيا الوطن .. ملتقى للحوار بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم

نظمت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم، ملتقى طلابي هو الأول من نوعه بعنوان " بالشباب يحيا الوطن" بحضور الدكتورة زينب الباهي عميد كلية الخدمة الاجتماعية والدكتور أحلام عبد المؤمن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور هاني جودة مسئول التواصل الطلابي والأنشطة الطلابية بالكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.



أكدت الدكتورة زينب الباهي عميد كلية الخدمة الاجتماعية أن هذه الفعالية هي الاولى من نوعها داخل جامعة الفيوم مؤكدة على قدرة الشباب على خلق حالة من الوعي الذي يعمل كحائط صد ضد الشائعات والفكر المتطرف والاهتمام بتوجيه هذه الطاقات بالطرق الإيجابية ليكون للطلاب دور في صنع المستقبل.



وأشارت الدكتورة أحلام عبد المؤمن ان هذه الفعاليات لها دور كبير في إثراء فكر الشباب ومكافحة الفكر المتطرف كما أن كلية الخدمة الإجتماعية تحرص دائمًا على التواصل مع الطلاب والاستماع مقترحاتهم ومشاكلهم.



وأكد الدكتور هاني جودة على دور الطلاب في تفعيل وبناء المجتمع من خلال تنمية قدراتهم ومهاراتهم و روح المسؤولية والعمل الجماعي ، و بناء جيل قيادي يتمتع بالمعرفة والمهارة .



أدار الحوار عدد من طلاب الكلية حيث قاموا بتوجيه الأسئلة حول موضوع الحوار وهو حروب الجيل الرابع وكيفية التصدي لها.



