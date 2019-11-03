سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم 3 - 11 - 2019

شهدت أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية، تباينًا أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم، الأحد 3 -11- 2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي لـ البنك المركزي المصري.





سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 3-11-2019 بختام التعاملات





وبلغ سعر الدولار نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع، بواقع ارتفاع قرشا للشراء، وانخفاض أثنان للبيع.





أسعار العملات

بينما سجل اليورو نحو 17.95 جنيه للشراء 18.06 جنيه للبيع ، بارتفاع 3 قروش عن المستهل، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.80 جنيه للشراء و20.93 جنيه للبيع بتراجع حوالي 7 قروش.





سعر الفرنك السويسرى

وسجّل الفرنك السويسرى نحو 16.31 جنيه للشراء و16.42 جنيه للبيع بارتفاع 3 قروش، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 14.85 جنيه للشراء و14.97 جنيه للبيع.





سعر اليوان الصيني