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توك شو

رانيا هاشم تكشف سر ارتدائها «دبوس» على شكل صاروخ

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:47 م
رانيا هاشم
رانيا هاشم
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قسم التوك شو
حرصت الإعلامية رانيا هاشم، على الظهور فى حلقة أمس، السبت، من برنامج "مانشيت" المذاع على قناة "On E"، مرتدية "دبوس" على شكل صاروخ.

وأكدت رانيا هاشم، أن العالم الكبير د. فاروق الباز أهداها هذا الدبوس وهو عبارة عن صاروخ من ناسا؛ هدية وتقديرا على حسن الحوار، مثمنا حبها لوطنها وهو ما أعرب عنه العالم الكبير لها بعد الحلقة، قائلًا "واضح حبك لبلدك وده يفرح الجميع".

وكان العالم الكبير د. فاروق الباز ظهر فى حلقة خاصة من مانشيت مع رانيا هاشم الأسبوع الماضي متحدثا عن العلم وقيمته وكيف تتطور مصر بالعلم وإلى أين وصلنا؟.
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