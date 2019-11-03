العراق.. مئات المتظاهرين يحاصرون القنصلية الإيرانية في كربلاء.. فيديو

أقدم مئات المتظاهرين العراقيين، مساء اليوم الأحد، على حصار القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء العراقية.



وبحسب مقاطع فيديو تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر متظاهرون وهم يحاصرون القنصلية الإيرانية، مرددين هتافات مناهضة لنظام طهران.



ويأتي ذلك امتدادًا لرفض الشارع العراقي للتدخل الإيراني في شئون بلادهم، بعدما عبروا عن ذلك في عدة مناسبات كان آخرها إزالة اسم مرشد إيران السابق، روح الله الخميني، من شارع في محافظة النجف، وتغيير اسم الشارع إلى "شهداء ثورة تشرين".



وبدأت التظاهرات في البلاد بالمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل، لكن سقف مطالبها سرعان ما ارتفع ليصل إلى حد المطالبة بتغيير النظام برمته.



وخلال الاحتجاجات، سقط نحو 260 قتيلا وأصيب نحو 12 ألفا، بحسب إحصاءات مفوضية حقوق الإنسان في العراق.





