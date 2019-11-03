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رياضة

الاتحاد السكندري إلى دور الـ 8 بثنائية في شباك المحرق البحريني

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:12 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق الاتحاد السكندري فوزًا على ضيفه المحرق البحريني في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد "الإسكندرية"، في ذهاب دور الـ16 من البطولة العربية.

وتقدم أحمد رفعت بالهدف الأول من ضربة جزاء فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد عرقلة الأوغندى إيمانويل أوكوى داخل منطقة الجزاء.

وأحرز الهدف الثانى خالد قمر فى الدقيقة 65 من عمر المباراة.

بدأ الاتحاد السكندرى المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: السيد سالم - محمود رزق - محمد أنور - أسامة العزب

خط الوسط: نور السيد - أحمد نبيل مانجا

وأمامهما الثلاثي: إيمانويل أوكوي - أحمد رفعت- أيمن الغباشي

بينما ضم تشكيل المحرق البحرينى كل من: السيد محمد جعفر، وليد الحيام، أمين بنعدى، عبد الوهاب الصافى، تياقو أفوستو، إسماعيل عبداللطيف، ويسلى كوريا، محمد البنأ، محمد حردان، ماثيو بيسى، تيافو دى.
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