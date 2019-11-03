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رياضة

مفاجأة جديدة من تركي آل الشيخ| شاهد

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:31 م
تركي ال الشيخ والخطيب
تركي ال الشيخ والخطيب
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عمرو ابوبكر
أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن مفاجأة تخص كرة القدم فور وصوله الى مصر، وتواجد معه أحد نجوم العالم وأساطير كرة القدم في ريال مدريد.

ونشر آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة تجمع بينه وبين جوتي أسطورة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا وعلق عليها قائلا: "مع أسطورة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا غوتي في القاهرة.. ومفاجأة".

جدير بالذكر أن آل الشيخ كان مالكا لنادي بيراميدز في مصر الموسم الماضي، ثم باع حصته وتملك نادي ألميريا في الدوري الإسباني الدرجة الثانية.
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