مع دنيا وإيمى سمير غانم.. أحدث ظهور لـ نادية لطفى فى المستشفى .. صور

حرص عدد من النجوم على زيارة الفنانة نادية لطفى فى المستشفى الذي تتلقى فيه العلاج كنوع من رفع الحالة المعنوية لها ودعمها فى مرضها.



وكان من أبرز الحضور الفنانة دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمى ووالدتهما الفنانة دلال عبد العزيز والإعلامية بوسى شلبى والفنانة رجاء الجداوى.



ونشرت بوسى شلبى مجموعة من الصور أثناء الزيارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.



يذكر أن الفنانة نادية لطفى تعانى من بعض الآلام فى العظام وتقوم بمرحلة العلاج الطبيعى داخل أحد المستشفيات التابعة للقوات المسلحة.











