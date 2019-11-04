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رياضة

بايرن ميونخ يحدد بديل مدربه المقال

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:00 ص
أليجرى
أليجرى
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عمر سلامة
حدد نادي بايرن ميونخ الألماني، خياراته بعد الكرواتي نيكو كوفاتش المقال من منصبه الفني، عقب الخسارة التاريخية (5-1)، أمام ينتراخت فرانكفورت في الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

وتراجع بايرن ميونخ بعد الخسارة أمام فرانكفورت، للمركز الرابع برصيد 18 نقطة بالفوز في 5 مباريات مقابل 3 تعادلات وخسارتين.

وكشفت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، أن بايرن ميونخ يضع ماسيمليانو أليجري المدير الفني السابق ليوفنتوس على رأس قائمته من أجل خلافة كوفاتش.

وأوضحت أن أليجري سيكون هو المدرب الجديد لبايرن ميونخ، لإكمال الموسم مع الفريق البافاري، وبداية مشروع جديد معه مع انطلاق الموسم المقبل.

وأقيل نيكو كوفاتش من الإدارة الفنية لبايرن ميونخ بعد عام ونصف من توليه المسئولية في صيف عام 2018، خلفا للأسطورة يوب هاينكس، ليقود الفريق البافاري في الموسم الماضي لتحقيق لقبي الدوري والكأس في ألمانيا.
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