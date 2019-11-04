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رياضة

مصطفى مراد فهمي: مصر سبب فوز أحمد أحمد لرئاسة الكاف.. ولابد من التدخل

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 05:16 ص
أحمد أحمد رئيس الكاف
أحمد أحمد رئيس الكاف
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حسن العمدة
"مصر السبب في وصول أحمد أحمد لرئاسة الكاف".. بهذه الكلمات بدأ مصطفى مراد فهمي، السكرتير العام السابق بالكاف حديثه.

وقال مصطفى خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: هناك توجه داخل الكاف بإقصاء المصريين أصحاب الأفضلية لأنهم على كفاءة كبيرة ويقومون بتوفير السكن والمصاريف.

وأكمل: السويسريين" الأغلبية" بالاتحاد الدولي، 60% من العاملين، أمر غريب ويؤثر على سير الأمور بطريقة منظمة كما عهدناها.

وأضاف: الموظفين المصريين يتم "التنكيل" بهم، مصر هي السبب في وصول أحمد أحمد لرئاسة الكاف، ولابد أن يكون لها الريادة من جديد.

وتابع: لا يصح تقليص صلاحيات مصر داخل الاتحاد الدولي، التاريخ يشهد أن مصر من مؤسسي الكاف.

وأتم: لابد من أن تتدخل الدولة، مثلنا ساهمنا في وصول احمد احمد، لابد ان نعرف الشخص الذي سوف يصلح ما أفسده الأخير.
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