بالفرو وبدون بطانة.. رنا سماحة تُشعل السوشيال ميديا من عرض أزياء شتاء 2019

شاركت رنا سماحة صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة ساحرة وأنيقة من عرض أزياء الخاص بالفاشون ديزين أحمد حافظ.وتألقت رنا سماحة، بفستان أبيض وشفاف وبه قصة الفرو وينتهي بقصة أنيق، وانتعلت حذاء أبيض بكعب عالي يلائم إطلالتها.ووضعت رنا سماحة ميكب بالوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية، وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر مع أحمر شفاه باللون الروز المناسب لها.ولم تتكلف رنا سماحة، في اقتناء الإكسسورات واكتفت بقرط وأسورة رقيقة لإكمال إطلالتها، واعتمدت على جمع شعرها بطريقة الكحكة الملائم لإطلالتها.