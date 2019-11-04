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فن

محمد رمضان يصدم الجمهور ويتعرض للهجوم.. تفاصيل

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:59 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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آيه عاطف
نشر الفنان محمد رمضان، صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "وانا رايح المدرسة زمان وقت الثانوية العامة كنت بقف نفس الوقفة مستني انط في الاتوبيس وهو بيجري لكن كنت مبسوط وبضحك من كل قلبي وانهاردة واقف مستني الرولز رويس لكن مهموم ومش بضحك زي زمان".

وتابع قائلًا: بصراحة لو خيرتوني بين دلوقتي وزمان هختار (دلوقتي طبعًا) .. ربنا يديمها نعمة #ثقة_في_الله_نجاح".

بينما انهالت التعليقات عليه بالهجوم، كالتالي: "المفروض نضحك يعنى ولا ايه .. اتواضع يا حبيبي ومحدش بياخد حاجة معاه لما يموت ..مش كدا يا محمد يا رمضان قلبنا هيقف من الضحك يا اخى!!".

يذكر أن طرح محمد رمضان مؤخرًا فيديو كليب أغنيته الجديدة "السلطان"، والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا.
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