برفقة أحمد جمال.. نيرمين ماهر تتألق بالأسود

شاركت نيرمين ماهر، فيديو جديد لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، برفقه المطرب أحمد جمال، وعلقت على الصورة قائلة " أبو صوت يجنن أحمد جمال..من أحلى الاغاني اللى بحبها".وظهرت نيرمين ماهر، ترتدي بدي أسود أنيق كشف عن أناقتها، ووضعت ميكب بالالوان الترابية المناسبة لبشرتها البرونزية، وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر مع أحمر شفاه باللون الروز.واعتمدت نيرمين ماهر، على تسريحة شعر بسيطة حيث تركت شعرها منسدلاً على كتفيها لإبراز إطلالتها، ونال الفيديو إعجاب الكثير من متابعيها.