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أخبار العالم

بعد حادثة «شاحنة الموت».. تعاون فيتنامي بريطاني في التحقيقات

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:34 ص
صدى البلد
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وكالات
توجه نائب لوزير الخارجية الفيتنامي إلى بريطانيا لدعم الجهود المبذولة للتعرف على ضحايا مأساة شاحنة إسيكس، حسبما ذكرت صحيفة فيتنام إكسبريس.

وكلّف رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك نائبا لوزير الخارجية، والذي لم يتم الكشف عن هويته، بالسفر إلى بريطانيا عقب اجتماع لمجلس الوزراء أمس الأحد.

ويرأس نائب الوزير وفدا يهدف إلى تسريع عملية تحديد هويات 39 ضحية في مأساة شاحنة الحاويات.

ووصفت وزارة الخارجية الفيتنامية السبت الوفيات بأنها "مأساة إنسانية خطيرة"، بعد أن أعلنت الشرطة البريطانية أن جميع الضحايا يعتقد أنهم فيتناميون.
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