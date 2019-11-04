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أخبار العالم

اعتقالات بالجملة .. قوات الاحتلال تداهم منازل فلسطينيين بالقدس

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:02 ص
صدى البلد
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محمد علي
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ستة مواطنين فلسطينيين من محافظة القدس المحتلة، في استمرار للقمع الأمني الذي تتبعه سلطات الإحتلال بحق المقدسيين، وفق ماذكرت وكالات فلسطينية.

وأفادت مصادر محلية في المحافظة، أن جيش الاحتلال اقتحم بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة، واعتقل أمجد نعيم الخطيب وأبنه نعيم بعد مداهمة منزليهما.

كما اعتقل الاحتلال ثلاثة شبان من العيسوية أثناء تواجدهم في شارع حي آل داري، وهم: محمد يونس، وفايق حبش، ومحمد حبش، واعتقل جيش الاحتلال إبراهيم كنعان ، بعد أن داهم منزله في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.
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