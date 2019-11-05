برلمانى: مدة فترة تظلمات بطاقات التموين لنهاية الشهر الجاري فى صالح المواطن



أشاد النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بقرار وزارة التموين بشأن مد فترة تظلمات بطاقات التموين لنهاية شهر نوفمبر الجاري.



وأشار السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا القرار يأتى فى صالح المواطن البسيط ، خاصه وأنه سيساهم فى عودة مستحقاته من السلع التموينية ، كما أنه يعتبر بمثابة درس للقائمين فى مديريات التموين ووزارة الإنتاج الحربى لتدارك الأخطاء التى قاموا بها أثناء تنقية المستحقين للدعم فى التموين.



كما أوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن هذا القرار جاء أيضا فى إطار وجود شكاوى من بعض المواطنين بشأن استمرار استبعادهم من دعم بطاقات التموين، على الرغم من قرار وزارة التموين الأخير بشأن عودة المستبعدين من دعم التموين.



وكان قد قال وائل عباس معاون وزير التموين للاستثمار واللوجستيات، إن قرار مد فترة تظلمات بطاقات التموين حتى آخر نوفمبر جاء وفقأ لتعليمات القيادة السياسية للتيسير على المواطنين خاصة بإجراءات الحذف والتظلمات فى الفترة الأخيرة.



وكشف وائل عباس، خلال استضافته ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر، أن خطوات الحذف للمستبعدين من بطاقات التموين مقتصرة على السلع التموينية فقط دون المساس بنقاط الخبز.



وأوضح وائل عباس، ثبات موعد مد التظلمات للمواطنين ختى أواخر نوفمبر الحالى دون أى تغيير حتى الآن، لافتأ إلى أن وسائل الإعلام تقوم بواجيها على أكمل وجه بإمدادهم بالمعلومات الكافية عن مواعيد بدء أو نهاية فترة تظلمات المواطنين.



يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت مؤخرأ عن مد الوزارة فترة تلقي تظلمات أصحاب البطاقات التموينية ممن تم رفع أسمائهم من استحقاق الدعم التمويني إلى نهاية نوفمبر الجاري، بعد انتهاء الفترة الممنوحة بحلول أكتوبر الماضي.

