محمد حفظي : منة شلبي اختارت السينما رغم إغراءات الدراما التليفزيونية

أكد محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي أن اختيار منة شلبي لتكريمها ومنحها جائزة فاتن حمامة التقديرية يعود إلي بصمتها المميزة في مجال السينما ، خاصة وأنها اختارت أن تتواجد سينمائيا رغم اغراءات الدراما التليفزيونية ، مؤكدا أنه سيكون شأن عظيم في السينما المصرية.



ويعرض المهرجان خلال الدورة 41 حوالى 150 فيلما، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، منها أكثر من 30 فيلما ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى.



وخلال الفترة من 21 الى 26 من شهر نوفمبر يقيم المهرجان النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، بالإضافة إلى حضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار.



كان المهرجان قد كشف مؤخرا عن افتتاح الدورة 41 بعرض فيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وبطولة روبرت دينيرو، وآل باتشينو في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

