الزمالك يلغي تدريبه الصباحي قبل مواجهة جولدى وديا

ألغى الصربي ميتشو المدير الفنى للزمالك، التدريب الصباحي للفريق اليوم الاثنين ، فى نهاية معسكر الفريق الأبيض المغلق الذي أقيم بمدينة السادس من أكتوبر، نظرًا لخوض الأبيض لمواجهة ودية مع جولدى فى الخامسة من مساء اليوم، على ملعب النادى.
ودخل الزمالك معسكره المغلق منذ يوم الخميس الماضى فى أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر وخاض الأبيض مرانه على فترتين طوال الأيام الماضية قبل أن يقرر ميتشو إلغاء مران اليوم الصباحي لتخفيف الأحمال البدنية قبل خوض اللقاء الودي.
ويستعد الزمالك لاستئناف المنافسات سواء المحلية أو الإفريقية عقب نهاية فترة التوقف الحالية و يرتبط الأبيض بمواجهتي إنبى فى بطولة الدورى الممتاز ولقاء مازيمبى الكونغولى فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا المقرر له يوم 30 من شهر نوفمبر الجارى.