الزمالك يلغي تدريبه الصباحي قبل مواجهة جولدى وديا

ألغى الصربي ميتشو المدير الفنى للزمالك، التدريب الصباحي للفريق اليوم الاثنين ، فى نهاية معسكر الفريق الأبيض المغلق الذي أقيم بمدينة السادس من أكتوبر، نظرًا لخوض الأبيض لمواجهة ودية مع جولدى فى الخامسة من مساء اليوم، على ملعب النادى.





ودخل الزمالك معسكره المغلق منذ يوم الخميس الماضى فى أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر وخاض الأبيض مرانه على فترتين طوال الأيام الماضية قبل أن يقرر ميتشو إلغاء مران اليوم الصباحي لتخفيف الأحمال البدنية قبل خوض اللقاء الودي.



