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أخبار العالم

الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.. السعودية تنفذ مبادرة جديدة لحقوق الإنسان

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 04:51 ص
عواد بن صالح العواد
عواد بن صالح العواد رئيس الهيئة السعودية لحقوق الإنسان
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قسم الخليج
كشفت هيئة حقوق الإنسان السعودية عن تفاصيل التعاون بين مجلس حقوق الانسان الدولى و المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن تنفيذ مبادرة سعودية جديدة لحقوق الإنسان.

وتعد المبادرة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وتم وضع الأسس الأولية لها وخططها المستقبلية في الرياض، أمس.

وتشمل المبادرة بحسب أراب نيوز على معلومات تفصيلية و بيانات احصائية وخرائط تفاعلية، وقاعدة بيانات لقياس مؤشرات التقدم في مجال حقوق الإنسان في المملكة.

وسوف يعمل مجلس حقوق الإنسان على تعزيز القدرات السعودية في مجال حقوق الإنسان، داخل المملكة وخارجها. وستشمل هذه العملية إعداد وتطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، بما في ذلك آليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وتعد السعودية واحدة من 36 دولة في الأمم المتحدة الملتزمة بتقديم تقارير إلى هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات.
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