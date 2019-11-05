ثقافة سوهاج تناقش تطور القصة في الوطن العربي

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة سوهاج، حيث أقام نادى أدب قصر ثقافة سوهاج حلقة نقاشية بعنوان "تطور القصة فى الوطن العربى" أدار الحلقة القاص محمد عبد المطلب والشاعر أوفى عبدالله الأنور، بحضور نخبة من الأدباء والشعراء بقاعة النادى بالقصر، ونظم نادى أدب بيت ثقافة طما محاضرة عن فنون المسرح حاضرها عبد الرحمن حسنى سليمان، كما عقد لقاء ثقافى بمكتبة الطفل والشباب بجرجا مع الأطفال عن أهمية الإدخار لتوعية الأطفال بأن الإدخار هى عملية ذات فوائد لتعليم الأطفال الصبر وكيفية استثمار المال عن طريق إدخاره، وعقدت ندوة مكتبية بعنوان السيرة النبوية تاليف عبدالحليم الجندى بمقر المكتبة.



واحتفل بيت ثقافة شطورة بالمولد النبوى الشريف بمحاضرة مكتبية بعنوان "الهجرة النبوية المشرفة والاحتفال بالمولد النبوي الشريف" حاضرها فضيلة الشيخ أحمد عزيز الدين عبدالله إمام وخطيب ومدرس بادارة أوقاف شطوره، تحدث فيها عن المولد النبوي الشريف وضرورة الاقتداء بالسنه النبوية المشرفة، وأشار فضيلته الى الدروس المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة وإختتم الحفل بلقاء شعري للشعراء ناصر محمود وعادل زكريا أحمد بمدرسة مجمع شطورة ، كما يواصل نادى أدب شطوره فعاليات المسابقه الثقافيه لإكتشاف المواهب وتنميتها بجانب مناقشه الأعمال الأدبية.



واختتم بيت ثقافة المراغة ورشة التلى بمعرض تضمن منتجات ورشة تطريز التلى تدريب عفاف صلاح والتى أقيمت من الفترة 20 إلى 31 أكتوبر، بجانب إجتماع نادى أدب بيت ثقافة المراغة فى أمسية شعرية فى حب الرسول وإلقاء مجموعة من القصائد الشعرية إحتفالا بالمولد النبوى الشريف بحضور كوكبة من الشعراء ببيت الثقافة.



ويواصل قصر طهطا برنامج اكشاف الموهوبين والتي تجوب المدارس لاكتشاف العديد من المواهب وتنميتها في "الرسم، الشعر، الغناء، الموسيقى، التمثيل" بمدرسة الإعدادية بنات بساحل طهطا، بينما عقد قصر الطفل اللقاء الأدبى لبراعم المستقبل مع القاص محمد عبد المطلب واكتشاف الموهوبين فى كتابة القصة بالاضافة الى استمرار القصر فى استقبال الرواد من اطفال المدارس وتقديم العديد من البرامج الترفيهية والثقافية تضمنت عروض مسرح عرائس وعروض فانوس سحرى، بجانب ورشة فنية لتعليم الرسم ووسائل تعليمية، ونظم بيت ثقافة جرجا ورشة قص ولزق ببيت الثقافة تدريب تهانى أحمد، بالإضافة إلى ورشة فنية لتعليم فن الكاريكاتير مع الفنان حاتم مصطفى.