لماذا استغرقت مراجعة بيانات المتقدمين لوظائف التربية والتعليم وقتا أطول؟

آخر أخبار بوابة وظائف التعليم .. أعداد المتقدمين تتخطى الـ211 ألفا..الاولوية في الاختيار للمتعاقدين السابقين .. استبعاد حسابات من لم تنطبق عليهم الشروط .. واستخدام الذكاء الاصطناعي فى مكافأة المتميزين