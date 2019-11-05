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تعليم

لماذا استغرقت مراجعة بيانات المتقدمين لوظائف التربية والتعليم وقتا أطول؟

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:19 ص
البوابة الالكترونية
البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أعلنت البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، أنه قد تطول مرحلة مراجعة البيانات لأكثر من 10 أيام لبعض المتقدمين لحين الانتهاء من مراجعة كافة المستندات والتحقق من صحتها بالشكل المطلوب.

وقالت البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم: "تعتبر فترة الــ 10 أيام الخاصة بمرحلة مراجعة البيانات هي الحد الأدنى للزمن المحدد لمرحلة مراجعة بيانات المتقدمين، ولكن هناك ضغطا شديدا جدًا بسبب زيادة أعداد المتقدمين الذين يجرى حاليا مراجعة بياناتهم".

وأوضحت البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، أنه قد وصل عدد الملفات قيد المراجعة حاليًا لأكثر من 8 ملايين مستند، لعدد 250 ألف متقدم سجلوا بياناتهم على البوابة.

وأشارت البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم إلى أنه قد تلاحظ أن الكثير من المستندات بها أخطاء، وهو الأمر الذي جعلها تستغرق وقتًا أطول لمراجعتها، لذلك فقد تطول مرحلة المراجعة.

وأكدت الوزارة أن البوابة الإلكترونية متاحة لجميع الراغبين فى تسجيل بياناتهم ولن تغلق خلال فترة محددة وأنها الآلية التنفيذية المعتمدة من الوزارة لإجراء التكليف الوظيفى وفق حاجة المدارس الحكومية والخاصة.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب الترشح لوظائف الإداريين، على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم ، وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوظائف الإدارية المتاحة على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم هي : أمين معمل، وأمين مكتبة، وباحث تنمية، وباحث شئون عاملين، وباحث قانوني، وسكرتارية ، ومحاسب، ومحقق، ومشرف أمن، ومشرف خدمات.

ويمكن لمن يهمه الأمر تسجيل الطلبات على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم من خلال الضغط على الرابط التالي :
https://egmoe.org

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وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن انطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية www.egmoe.org، والتي ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة.

كما تم إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب في المشاركة في العمل التربوي ، وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، و يوجد بالبوابة ذكاء اصطناعي يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.
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