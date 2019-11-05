تعرف على شروط تقديم الإداريين في وظائف التربية والتعليم الجديدة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة لوظائف الإداريين التي تم إتاحتها خلال الساعات الأخيرة على البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، فيجب أن يكون المتقدم إليها حاصلًا على مؤهل يتناسب مع الوظيفة المتقدم إليها.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يجب أن يكون المتقدم مسجلًا بالنقابة المنتسب إليها، ويجب أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة، ويجب ألا يكون من شاغلي الوظائف الحكومية والخاصة ( تعيين أو تعاقد )، ويجب ألا يكون المتقدم قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، ويجب أن يكون المتقدم من المقيمين بالنطاق الجغرافي للوظيفة المتقدم إليها، ويجب أن يكون المتقدم لائقا طبيا لأداء الوظيفة المتقدم إليها.
وقالت وزارة التربية والتعليم إن الوظائف المتاحة لـ المتقدمين ذوي المؤهلات المتوسطة، هي وظائف للعمال والفنيين فقط لا غير.
وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن التسجيل بالبوابة الإلكترونية متاحا بشكل دائم ولا يوجد مدة محددة لاستكمال البيانات ورفع المستندات.
وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب الترشح لوظائف الإداريين، على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم ، وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوظائف الإدارية المتاحة على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم هي : أمين معمل، وأمين مكتبة، وباحث تنمية، وباحث شئون عاملين، وباحث قانوني، وسكرتارية ، ومحاسب، ومحقق، ومشرف أمن، ومشرف خدمات.
ويمكن لمن يهمه الأمر تسجيل الطلبات على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم من خلال الضغط على الرابط التالي :
https://egmoe.org
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وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يجب أن يكون المتقدم مسجلًا بالنقابة المنتسب إليها، ويجب أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة، ويجب ألا يكون من شاغلي الوظائف الحكومية والخاصة ( تعيين أو تعاقد )، ويجب ألا يكون المتقدم قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، ويجب أن يكون المتقدم من المقيمين بالنطاق الجغرافي للوظيفة المتقدم إليها، ويجب أن يكون المتقدم لائقا طبيا لأداء الوظيفة المتقدم إليها.
وقالت وزارة التربية والتعليم إن الوظائف المتاحة لـ المتقدمين ذوي المؤهلات المتوسطة، هي وظائف للعمال والفنيين فقط لا غير.
وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن التسجيل بالبوابة الإلكترونية متاحا بشكل دائم ولا يوجد مدة محددة لاستكمال البيانات ورفع المستندات.
وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب الترشح لوظائف الإداريين، على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم ، وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوظائف الإدارية المتاحة على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم هي : أمين معمل، وأمين مكتبة، وباحث تنمية، وباحث شئون عاملين، وباحث قانوني، وسكرتارية ، ومحاسب، ومحقق، ومشرف أمن، ومشرف خدمات.
ويمكن لمن يهمه الأمر تسجيل الطلبات على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم من خلال الضغط على الرابط التالي :
https://egmoe.org
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وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن البوابة الإلكترونية متاحة لجميع الراغبين فى تسجيل بياناتهم ولن تغلق خلال فترة محددة وأنها الآلية التنفيذية المعتمدة من الوزارة لإجراء التكليف الوظيفى وفق حاجة المدارس الحكومية والخاصة.