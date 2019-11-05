تعرف على شروط تقديم الإداريين في وظائف التربية والتعليم الجديدة

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وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن البوابة الإلكترونية متاحة لجميع الراغبين فى تسجيل بياناتهم ولن تغلق خلال فترة محددة وأنها الآلية التنفيذية المعتمدة من الوزارة لإجراء التكليف الوظيفى وفق حاجة المدارس الحكومية والخاصة.